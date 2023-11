Mortal Kombat 1 z mocną sprzedażą. Warner Bros. podzieliło się wynikami

Wynikami sprzedaży Mortal Kombat 1 podzielił się David Zaslav – dyrektor generalny Warner Bros. Discovery – trakcie ostatniej telekonferencji podsumowującej wyniki kwartalne wspomnianej firmy. Zgodnie z przekazanymi informacjami po najnowszą produkcję NetherRealm Studios sięgnęło „prawie” 3 miliony graczy . Deweloperzy oraz wydawca mają więc powody do zadowolenia.

Mortal Kombat 1 zebrało niezłe recenzje , choć premiera gry z pewnością nie przebiegła w pełni po myśli twórców. Wiele do życzenia pozostawiała przede wszystkim wersja na Nintendo Switch, ale użytkownicy pozostałych platform również zwracali uwagę na pewne niedociągnięcia. Okazuje się jednak, że najnowsza produkcja NetherRealm Studios nie może narzekać na brak zainteresowania, co potwierdzają ujawnione przez Warner Bros. wyniki sprzedaży.

Na koniec przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 dostępne jest na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji NetherRealm Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Mortal Kombat 1 - od początku nie zawsze znaczy od zera…