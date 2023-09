Pierwsze recenzje gry Mortal Kombat 1. Warto było czekać

Już za cztery dni na rynku zadebiutuje Mortal Kombat 1, czyli wyczekiwana najnowsza część serii bijatyk od zespołu NetherRealm Studios. Z tej okazji w sieci pojawiły się pierwsze recenzje tytułu – wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z naprawdę solidną produkcją, gdyż są one w większości bardzo pozytywne.

Mortal Kombat 1 – pierwsze recenzje gry

Na ten moment wersja przeznaczona na konsolę PlayStation 5 może pochwalić się średnią ocen wynoszącą 86 punktów na 100 (ta została uzyskana z łącznie 15 recenzji) w serwisie Metacritic. Recenzenci chwalą wykonanie, dbałość o szczegóły, oprawę graficzną – w zasadzie to pochwały zbiera prawie każdy element. Najniższa nota to 7/10 od redakcji ScreenRant, która zwróciła uwagę, że mimo obiecywanego restartu serii, Mortal Kombat 1 nie wnosi w zasadzie niczego nowego do cyklu. Nasz recenzent, Muradin, na liście minusów wymienił trzy kwestie: oprawę muzyczną, ogromny rozmiar gry, który da popalić niejednemu dyskowi, a także widoczne przeskoki w FPS-ach.

Mortal Kombat 1 – sukces wczesnego dostępu

wczoraj o godzinie 19:00 polskiego czasu na platformie Steam wystartował wczesny dostęp Mortal Kombat 1. Można go uznać za całkiem spory sukces, gdyż maksymalnie w grze bawiło się nawet 26 633 graczy (podajemy za SteamDB).

Przypomnijmy, że Mortal Kombat 1 zadebiutuje na rynku 19 września na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch.