Monster Hunter Wilds otrzyma patch na PS5 Pro w dniu premiery. Capcom pracuje nad poprawą wydajności gry

Informacje o patchu dla PS5 Pro ujawnił reżyser gry, Yuya Tokuda, w aktualizacji poprzedzającej premierę, w której omówił m.in. cele wydajnościowe gry na różnych platformach. Tokuda odniósł się także do wniosków z otwartych testów beta.

Monster Hunter Wilds z patchem dla PS5 Pro na premierę

Tokuda zaznaczył, że wersja beta opierała się na starszej i mniej zoptymalizowanej wersji gry, co skutkowało problemami z renderowaniem w trybie płynności. We właściwej wersji gry poprawiono szczegóły, takie jak tekstury futra i piór, a także zbliżono się do osiągnięcia celu 60 klatek na sekundę na nowych konsolach.