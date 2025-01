Monster Hunter Wilds na nowym gameplayu. Zobaczyliśmy kolejną lokację z produkcji Capcomu

IGN podzieliło się na YouTube 9-minutowym nagraniem, na którym zobaczyliśmy kilka starć z przeciwnikami w jednej z lokacji znajdującej się w grze, Oilwell Basin. Mieliśmy okazję sprawdzić, jak prezentuje się tytuł przed nadchodzącymi testami. Nie dowiedzieliśmy się o postępach w kwestii optymalizacji oraz poprawienia wielu błędów - drugie testy zaplanowane na luty również nie wyjaśnią tej kwestii. Na tę informację musimy poczekać do czasu oficjalnej premiery.

Wczoraj informowaliśmy o zapowiedzi kolejnych testów wersji beta Monster Hunter Wilds. Projekt ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu, więc twórcy chcą ostatni raz sprawdzić, jak w praktyce zachowają się niektóre elementy rozgrywki. Będzie to kolejna okazja do naprawienia problemów technicznych, które męczyły graczy podczas pierwszego wydarzenia. W tym samym czasie pojawił się film prezentujący fragment gameplayu.

W Monster Hunter Wilds używana przez nas broń będzie mogła znajdować się w dwóch stanach: Sheathed oraz Drawn Mode. Pierwsza opcja zaoferuje możliwość szybszego poruszania się oraz możliwości używania przedmiotów. Po wybraniu drugiego trybu nasza mobilność zostanie nieco ograniczona, jednak tylko w ten sposób możemy używać broni do walki z wrogami.

Na koniec przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds ma zadebiutować 28 lutego na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Niedługo przed premierą pełnej wersji odbędą się testy beta - mają trwać one od 6 do lutego oraz od 13 do 16 lutego.