Warner Bros ujawnił kolejną gwiazdę dołączającą do obsady Soku z żuka 2.

Druga odsłona Soku z żuka powstaje w bólach, ale na szczęście produkcja przyspieszyła i co chwile słyszymy też o nowych gwiazdach dołączających do obsady. Wiadomo już, że w głównej roli zagra ponownie Michael Keaton i to niezmiernie ucieszyło fanów tego aktora. Warner Bros potwierdził, że w filmie zagra Jenna Ortega, czyli gwiazda Krzyku i serialu Wednesday od Netflixa. Wcieli się w córkę bohaterki granej przez Winonę Ryder, która również powróci w Soku z żuka 2. Nową gwiazdą serii jest Justin Theroux, którego ostatnio mogliśmy oglądać w takich serialach, jak Hydraulicy z Białego Domu i Wybrzeże moskitów. Jego rola nie została ujawniona.

Teraz okazuje się, że Monica Bellucci zagra żonę Beetlejuice’a. Jak donosi The Hollywood Reporter aktorka jest w trakcie domykania negocjacji.

Monica Bellucci dołączy do Michaela Keatona i Jenny Ortegi w obsadzie Soku z żuka 2

Reżyserem Soku z żuka 2 jest Tim Burton, czyli twórca oryginalnego filmu. Warner Bros. Discovery wyznaczył premierę na 6 września 2024 roku.