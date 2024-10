Mojang udostępniło aktualizację do Minecrafta. Produkcja została wydana na nową platformę

Mojang ogłosiło, że Minecraft jest już dostępny na PlayStation 5. Nie zobaczymy tam innej zawartości niż na pozostałych platformach, lecz twórcy postarali się o wiele usprawnień pod względem technicznym w porównaniu do edycji na PlayStation 4. Gra oczywiście otrzymała zestaw trofeów na nowej platformie. Dowiedzieliśmy się również, że osoby posiadające tytuł na wspomnianej konsoli wcześniejszej generacji otrzymają nową wersję za darmo.

Studio Mojang zajmujące się Minecraftem poinformowało, że gra zostanie udostępniona na PlayStation 5. Przy okazji twórcy dodali do kilka usprawnień i podali dobrą informację dla osób, które posiadają produkt na PlayStation 4. Tytuł na nowej konsoli pojawi się oczywiście w wersji Bedrock, a nie Java - ta edycja występuje wyłącznie na PC. Całe wydarzenie odbyło się przy okazji premiery zapowiadanej ostatnio aktualizacji - Bundles of Bravery.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Minecraft będzie w przyszłości rozwijany w innym systemie. Wcześniej twórcy wprowadzali jedną naprawdę sporą aktualizację w roku zapowiadaną na wydarzeniu Minecraft Live. Wspomniany event wciąż jest organizowany (tylko nie na żywo) i poznajemy na nim zawartość dwóch mniejszych update’ów pojawiających się w trakcie roku. Właśnie otrzymaliśmy dostęp do kolejnych nowości, które zostały dodane wraz z aktualizacją Bundles of Bravery. Są to głównie tytułowe przedmioty pozwalające na zaoszczędzenie miejsca w ekwipunku, a opis całej zawartości znajduje się na stronie gry.