MLB The Show 25 z nowościami. Zmiany w trybach gry i nowe legendy

Baseball może nie jest najpopularniejszym wyborem w naszym kraju, ale fani tego sportu mogą mieć powody do zadowolenia, bowiem najnowsza odsłona MLB The Show zapewni kilka istotnych zmian. Twórcy reagują na zarzuty graczy i chcą poprawić wszystko co nie sprawdziło się w poprzedniej odsłonie.

MLB The Show 25 z nowościami

Gra MLB The Show 24, była jedną z najlepiej sprzedających się produkcji w lipcu 2024 roku, ale mimo to nie ustrzegła się problemów. Gracze krytykowali system Sets and Seasons w trybie Diamond Dynasty, który ograniczał dostępność kart do określonych okresów. Ponadto, tryb Road to the Show był uznawany za niedopracowany i odstawał od reszty gry.