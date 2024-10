Mistfall Hunter to nowy soulslike, który zachwycił wielu fanów gatunku. Twórcy zapowiedzieli testy gry

Na pokazie Xbox Partner Preview zobaczyliśmy zwiastun soulslike’a autorstwa debiutującego studia Bellring Games. Na fragmentach rozgrywki pokazano świat w stylu nordyckiej mitologii, a tytuł ma skupić się na walce PvPvE. Nie podano dokładnej daty premiery, lecz w przyszłości powinniśmy otrzymać więcej informacji o grze wraz z kolejnymi zwiastunami.

Mistfall Hunter - zobaczyliśmy pierwszy zwiastun produkcji

W Mistfall Hunter przeniesiemy się do świata przeznaczonego do walk między potężnymi bogami. Naszym zadaniem będzie eksplorowanie lokacji w celu odnalezienie portalu, a następnie przejścia do bezpiecznej strefy. W przypadku porażki w trakcie bitwy tracimy wszystkie uzyskane przedmioty. Jak wspomnieliśmy, walka ma się odbywać z udziałem innych graczy oraz przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję.