Mission: Impossible 8 ma absurdalnie wysoki budżet. Tom Cruise nie chce rozstać się z serią

Wytwórnia może również popaść w kolejny konflikt ze swoją największą gwiazdą. Gdy studio chce reklamować Mission: Impossible 8 jako ostatni film z serii, Tom Cruise jest przeciwny, aby definitywnie pożegnać się z rolą Ethana Hunta. Najwyraźniej aktor chciałby jeszcze kiedyś powrócić do tej serii i nie okłamywać widzów, że to ostatni raz, kiedy widzą go na ekranie w tej roli.

Mission: Impossible 8 zadebiutuje w kinach 21 maja przyszłego roku. Paramount Pictures chce wcześniej zorganizować pokazy w Cannes, aby zbudować odpowiednią atmosferę wyczekiwania na premierę filmu. Studio nie jest nawet zrażone tym, że ostatnie dwa wielkie debiuty na tym festiwalu, czyli piąta część Indiany Jonesa oraz Horyzont: Rozdział 1 okazały się ogromnymi finansowymi klapami.