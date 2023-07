Mission: Impossible 7 na finałowym (i bardzo widowiskowym) zwiastunie

Do sieci trafił finałowy zwiastun nadchodzącego widowiska z Tomem Cruisem.

Niedawno informowaliśmy Was o niemalże perfekcyjnym wyniku filmu Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One w serwisie Rotten Tomatoes. Nadchodzące wielkimi krokami widowisko z Tomem Cruisem w roli głównej może pochwalić się świetnymi recenzjami, a teraz doszedł do nich naprawdę dobry i bardzo widowiskowy finałowy zwiastun. Fani mogą przyjrzeć się między innymi znanej scenie z pociągiem.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One na finałowym zwiastunie