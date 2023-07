Mission: Impossible 7 to wielki hit. Prawie perfekcyjny wynik ocen z pierwszych recenzji

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, czyli tegorocznego letniego superwidowiska z Tomem Cruisem. Film zachwycił krytyków, zyskując prawie perfekcyjny wynik w serwisie Rotten Tomatoes. Z 74 recenzji aż 97% jest pozytywnych. To najwyższy wynik w całej karierze Toma Cruise’a, gdyż taki sam uzyskał Mission: Impossible – Fallout, czyli poprzednia część serii z 2018 roku. Imponująca jest również średnia ocena, która w tej chwili wynosi 8,1/10 i jest tylko trochę słabsza od wspomnianego Mission: Impossible – Fallout, który miał średnią ocenę na poziomie 8,4/10. Świetnie film radzi sobie również na Metacritic, gdzie średnia ocena to 84/100 z 23 sklasyfikowanych jak do tej pory recenzji.

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – pierwsze recenzje nowego filmu z Tomem Cruisem

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One chwalony jest przede wszystkim za imponujące sceny akcji, a w szczególności popisy kaskaderskie, w których Tom Cruise brał udział. Krytycy są zachwyceni realizacją tych scen, które są jeszcze lepsze, niż w poprzednich odsłonach serii. Rzecz jasna dużo ciepłych słów pada pod adresem Toma Cruise’a, który pomimo 61 lat wciąż imponuje swój formą i odwagą. Recenzenci wśród plusów wymieniają także wciągającą historię, rolę Hayley Atwell, a także odpowiednie zakończenie, które dodatkowo rozbudza apetyt przed finałową częścią. Niektórzy wprost nazywają siódmą część Mission: Impossible perfekcyjnym filmem, który dostarcza mnóstwo emocji i wrażeń podczas seansu.

Nawet dwie negatywne recenzje, które pojawiły się już w sieci, nie miażdżą filmu. Redaktor serwisu NME wystawił Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ocenę 3/5, krytykują kiepski wątek dotyczący zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji, który został zaczerpnięty z Westworld. Z kolei brytyjski Times przyznaje, że film jest chaotyczny, jakby został zmontowany przez „nieuważną małpę”. Wybrane opinie krytyków przeczytanie poniżej.

Jeśli zdecydujesz się zaakceptować tę „misję” – a który fan filmów akcji lub sympatyk Cruise’a by się nie zgodził – jest to pierwsza połowa epickiego pojedynku człowieka kontra maszyny, która nie jest skąpa od emocji – USA Today

Uważam, że „Dead Reckoning” to jeden z najlepszych filmów tego lata - New York Post

Film jest lustrzanym odbiciem swojej gwiazdy – muskularnym, ekstrawaganckim, na wskroś oldskulowym dziełem wyobraźni i rzemiosła - Independent (UK)

Porusza się z prędkością dźwięku, przeskakując z jednej ekscytującej sceny do drugiej - The Messenger

Dead Reckoning nigdy nie osiąga poziomu najlepszego filmu z serii, chociaż McQuarrie stworzył rewelacyjne widowisko, a obsada ma mnóstwo momentów, które pozostają z tobą jeszcze długo po napisach końcowych - Rolling Stone

Fakt, że McQuarrie i Cruise ustalają plan, a następnie podnoszą poprzeczkę dla złotego standardu filmów akcji, jest przynętą w tej serii – ale to bohaterowie, ich słabostki, ich humor i ich głębokie człowieczeństwo są tajną bronią Mission: Impossible – Entertainment Weekly

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1 nie jest idealnym filmem – ma jedną dużą wadę, która z pewnością podzieli widzów – ale jest cholernie blisko – Screen Rant