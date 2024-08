Midwest Games zapowiada premierę Hive Jump 2: Survivors na wrzesień 2024

Unikalne umiejętności i dynamiczne planowanie

W Hive Jump 2: Survivors gracze zanurzają się w mieszankę strategicznego planowania i szybkiej akcji. Każdy Jumper posiada unikalny zestaw umiejętności, co pozwala dostosować styl gry do własnych preferencji. Zbieranie bursztynu i obcego śluzu jest kluczowe, gdyż te cenne zasoby służą do odblokowywania potężnych ulepszeń, które umożliwiają skuteczniejsze eliminowanie wrogów. Dynamiczny system walki oraz taktyczne wykorzystanie jetpacków sprawiają, że każda potyczka jest zarówno ekscytująca, jak i wymagająca. Gracze muszą opanować sztukę unikania zagrożeń, nawigowania po trudnym terenie i eliminowania przeciwników w spektakularny, krwawy sposób.

Zróżnicowane biomy i wymagające środowiska

W wersji 1.0 Hive Jump 2: Survivors gracze przemierzą cztery różne biomy, z których każdy oferuje unikalne wrogie środowiska i przeciwników. Głębiny Kryształowych Jaskiń, lodowa przestrzeń Mroźnej Tundry, niebezpieczne krajobrazy Wulkanicznej Pustyni oraz zupełnie nowe, ciemne czeluści Lasów Grzybowych zostały zaprojektowane, by sprawdzić umiejętności graczy i wymusić nowe taktyki oraz ulepszenia. Każdy biom wymaga od graczy adaptacji i strategicznego myślenia, co czyni każdą rozgrywkę wyjątkową i wymagającą.

Kluczowe cechy Hive Jump 2: Survivors

Jednym z najbardziej wyróżniających elementów gry są skaczące jetpacki, które stanowią kluczowy dodatek do arsenału, niezbędny do unikania wrogów i poruszania się po otoczeniu. Gracze mogą wybierać między automatycznym i manualnym celowaniem, co pozwala lepiej kontrolować chaos na ekranie. Każdy Jumper ma unikalne statystyki wpływające na prędkość, szybkość ognia, zdrowie i wiele więcej, co dodaje głębi i różnorodności rozgrywce. Możliwość dostosowania Jumpera poprzez zdobywanie broni, ulepszeń i augmentacji pozwala na strategiczne podejście do każdej sesji gry.

W Hive Jump 2: Survivors znajduje się także sklep HSA, w którym gracze mogą wymieniać zdobyte "bug guts" na broń, narzędzia i relikty, co dodaje kolejny wymiar strategiczny. Permanentne ulepszenia umożliwiają graczom odblokowanie stałych zdolności, które dają przewagę podczas kolejnych rozgrywek.

Premiera już wkrótce

Hive Jump 2: Survivors zadebiutuje 10 września 2024 roku na platformach Windows PC poprzez Steam i GOG. Midwest Games, wydawca znany z promowania talentów z regionu Midwest i niedostatecznie reprezentowanych obszarów, nieustannie dąży do wspierania i eksponowania obfitych talentów w branży gier. Dzięki Hive Jump 2: Survivors, gracze mogą spodziewać się niezapomnianej przygody w świecie science fiction, gdzie tylko najbardziej wytrzymali Jumperzy przetrwają.