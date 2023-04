Microsoft świętuje Dzień Ziemi. Powstał kontroler do Xboxa wykonany z przetworzonych plastikowych odpadów

Główną różnicą jest fakt, że jedna trzecia kontrolera składa się z materiałów pochodzących z recyklingu. Microsoft robi to poprzez proces ponownego mielenia, w którym przetwarza części ze starych kontrolerów Xbox One na nowy surowiec. Inne tworzywa sztuczne pozyskano z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak płyty CD, dzbanki na wodę i osłony reflektorów.

Oficjalną premierę pada Remix Special Edition zaplanowano na 18 kwietnia, a więc pojawi się w sprzedaży zaledwie kilka dni przed Dniem Ziemi, odbywającym się co roku 22 kwietnia. Będzie można go nabyć za równowartość 85 dolarów, a więc dużo drożej niż standardową edycję. Jest jednak wyposażony w pewne dodatki, które mogą sprawić, że ta cena wydaje się bardziej rozsądna.

Jeśli to nie wystarczy jako zachęta, to może zachęci Was to, że jest dostarczany z akumulatorem, który zapewnia do 30 godzin pracy na baterii. To atrakcyjny dodatek w porównaniu ze standardowym kontrolerem Xbox, działającym na baterie. Kiedy przeliczymy ponownie, po odjęciu wartości ładowarki i akumulatorów, okazuje się, że ekologiczna edycja staje się całkiem atrakcyjna cenowo.

Nowy kontroler Remix Special Edition pojawi się na rynku 18 kwietnia, ale można go już zamawiać w przedsprzedaży.