Call of Duty przez dekadę na PlayStation. Co firma Microsoft oferuje Sony?

Amerykańska korporacja jest gotowa zagwarantować, że przez najbliższą dekadę gry z serii Call of Duty będą ukazywać się na konsolach PlayStation.

Kontrowersji i problemów związanych z przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft ciąg dalszy. Na początku ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was, że Komisja Europejska ma wątpliwości co do transakcji, w wyniku czego organ zdecydował się rozpocząć drugą, szczegółową fazę śledztwa. Teraz natomiast Brad Smith, prezes amerykańskiej korporacji, wypowiedział się dla Wall Street Journal, wyjaśniając, w jaki sposób gigant z Redmond zamierza uspokoić obawy przedstawicieli najważniejszych rynków.

Szczegóły oferty dla Sony od Microsoftu

Microsoft zaoferował konkurencji, czyli japońskiej korporacji Sony, 10-letnią gwarancję na to, iż wszystkie nowe gry z serii Call of Duty będą ukazywały się na konsolach PlayStation wraz z premierą na pozostałych platformach sprzętowych. Taka sama umowa oferowana jest innym producentom platform – gigant z Redmond zapewnia, iż jest gotowy, aby tego typu zobowiązania były egzekwowane przez organy zajmujące się regulacją rynku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz na terenach Unii Europejskiej.