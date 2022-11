Activision jest gotowe walczyć w sądzie o dołączenie do Microsoftu

Ostatnie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych mogą poskutkować kolejnym pozwem Microsoftu – Federalna Komisja Handlu zagroziła pozwem antymonopolowym, który może zablokować przejęcie przez giganta z Redmond wartego 69 miliardów dolarów giganta gier wideo Activision Blizzard. Jak jednak podaje serwis Windows Central, Activision Blizzard jest gotowe na walkę w sądzie o dołączenie do Amerykanów.

Dyrektor operacyjna, Lulu Cheng Meservey, podkreśliła na swoim Twitterze, że Microsoft oraz Activision cały czas współpracują z regulatorami, aby rozwiać wszelkie ich wątpliwości; ona sama jest gotowa walczyć o finalizację transakcji. Zaznaczyła także całkiem ważny szczegół – Microsoft nawet po przejęciu Activision Blizzard nie będzie największą korporacją w branży gier, co oznacza, że nie ma zaburzyć konkurencji na rynku.

Widzę wiele spekulacji na temat przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft. Wszelkie sugestie, iż ta transakcja mogłaby mieć skutki antykonkurencyjne, są absurdalne. Ta fuzja przyniesie korzyści zarówno graczom, jak i amerykańskiemu przemysłowi gier – zwłaszcza że mamy do czynienia z silniejszą konkurencją z zagranicy. (...) Zobowiązujemy się do kontynuowania współpracy z organami regulacyjnymi na całym świecie, aby umożliwić przeprowadzenie transakcji, ale nie zawahamy się walczyć w jej obronie, jeśli będzie to konieczne.