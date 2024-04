Microsoft prezentuje premiery na Xbox i PC. Kolejna nowa gra w Game Passie

Jeżeli chcecie trochę odpocząć od nawału dużych premier, to mamy dla Was dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu wydawcy nie zaplanowali wprowadzenia na rynek żadnej gry z segmentu AAA na konsolach Xbox i PC. Na obu platformach pojawi się łącznie 11 nowych gier, w tym ciekawie wyglądający FPS Perish, przygodówka The Mildew Children, a także strzelanka Sker Ritual, pozwalająca również na zabawę w cztery osoby.

Nie zabraknie także nowości w abonamencie Xbox Game Pass. Tym razem w usłudze Microsoftu zadebiutuje Harold Halibut od studia Slow Bros. Oczekiwana gra przygodowa została oficjalnie zapowiedziana jeszcze w 2021 roku i po trzech latach w końcu będziemy mogli w nią zagrać. Największym plusem gry oprócz samej historii, wydaje się ręcznie wykonana oprawa graficzna. Poniżej znajdziecie wszystkie gry debiutujące w nadchodzącym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (15-19 kwietnia)