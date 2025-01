Microsoft podsumowuje ostatni kwartał. Dział gier Xboxa na minusie, ale Game Pass bije rekord

Dział gier Xboxa odnotował spadek przychodów o 7% w drugim kwartale roku fiskalnego (do 31 grudnia 2024), osiągając 6,6 miliarda dolarów. Ten wynik ma być spowodowany głównie 29% spadkiem przychodów ze sprzedaży konsol Xbox. Pomimo niższej sprzedaży sprzętu, przychody z „treści i usług” Xbox wzrosły o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podczas konferencji dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, przedstawił szczegóły dotyczące osiągnięć działu Xbox. Podkreślił, że firma skupia się na „poprawie rentowności, aby zapewnić długoterminowy wzrost poprzez treści o wyższej marży i usługi platformowe”. Nadella zaznaczył, że premiera Black Ops 6 była rekordowa, a gra osiągnęła szczyt sprzedaży na platformach Xbox i PlayStation . Oprócz tego gra Indiana Jones and the Great Circle przyciągnęła ponad 4 miliony graczy od czasu premiery w grudniu.

Według danych Ampere (za VGC) w grudniu gracze wydali 465 milionów dolarów na gry Microsoftu, co uczyniło firmę największym wydawcą na świecie na platformach PC, PlayStation i Xbox. 64% wydatków konsumentów na gry Microsoftu w grudniu było związane z platformami PlayStation, co było głównie zasługą Call of Duty.