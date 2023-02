Microsoft podnosi ceny konsol Xbox Series X i Xbox Series S w kolejnym kraju

Już pod koniec października ubiegłego roku Phil Spencer zapowiadał, że Microsoft będzie musiał w końcu podnieść ceny swoich sprzętów i usług. W zeszłym miesiącu amerykańska firma poinformowała natomiast o podwyżce cen Xbox Series X i Xbox Series S w Japonii. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości. Wygląda bowiem na to, że gigant z Redmond podjął decyzję o podwyżce cen swoich konsol w jednym z europejskich państw.

Konsole Xbox Series X i Xbox Series S z wyższą ceną w Szwecji

Jak zauważa serwis Gaming Deputy, tym razem podwyżki dosięgną graczy ze Szwecji, gdzie cena konsoli Xbox Series X wzrosła z 5695 koron szwedzkich (ok. 2443,46 złotych) do 6195 koron szwedzkich (ok. 2657,98 złotych). We wspomnianym kraju nową cenę otrzymał też Xbox Series S, za którego po podwyżce będzie trzeba zapłacić 3894 koron szwedzkich, czyli około 1670,73 złotych (wcześnie konsola kosztowała 3595 koron szwedzkich, a więc ok. 1542,45 złotych).



Microsoft nie wydał jeszcze oświadczenia w tej sprawie. Redakcja VGC poprosiła amerykańską firmę o komentarz, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. Na ten moment nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na oficjalne potwierdzenie podwyżek cen konsol Xbox Series X i Xbox Series S w Szwecji.