Microsoft Flight Simulator 2024 z nową zaskakującą opcją. Nowa edycja symulatora zapowiada się rewelacyjnie

Teraz w 2024 r. będzie można wyjść z samolotu i spacerować. Można dosłownie przejść ulubioną górską ścieżką do ulubionej chaty w górach. Usiąść nad jeziorem i zobaczyć zachód słońca. To naprawdę cyfrowy bliźniak Ziemi, który pochłonie graczy na wiele godzin. Myślę, że każdy ma swoje własne miejsce związane z emocjami. Kiedy ukazało się MSFS 2020, wszyscy polecieli do swojego domu, a potem do domu, w którym się urodzili, a potem do domów, w których są ich przyjaciele, ich rodzina. Bardzo mnie ciekawi, dokąd latają ludzie, ponieważ w 2024 r. ulepszyliśmy świat tak bardzo, że warto do niego wrócić, a są pewne funkcje, o których jeszcze nie rozmawialiśmy, a które moim zdaniem sprawią, że będzie to fascynujące.