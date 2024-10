Miał być wielki hit, a wyszła spektakularna klapa. Netflix kasuje swój nowy serial po ponad miesiącu

Zaledwie sześć tygodni potrzebował Netflix, aby skasować swój nowy serial, który nie spełnił oczekiwań widzów, jak i samej platformy. Kaos zadebiutował pod koniec sierpnia i już teraz wiadomo, że nie będzie kontynuowany. O anulowaniu produkcji po pierwszym sezonie poinformowała jedna z gwiazd, czyli Aurora Perrineau. Najwyraźniej aktorka pośpieszyła się z tym ogłoszeniem i post, w którym podziękowała ekipie i obsadzie za wspólną pracę oraz widzom za oglądanie serialu, został już skasowany.

Kaos skasowany przez Netflixa po pierwszym sezonie

Jak zwykle w takich przypadkach bywa, uwspółcześniona historia o greckim panteonie bogów nie przyciągnęła do siebie zbyt wielu widzów. W premierowy weekend serial zaliczył jedynie 3,4 mln wyświetleń, co dało dopiero czwartą lokatę na liście najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali na Netflixie. W kolejnym pełnym tygodniu nie było wcale lepiej i oglądalność Kaos wzrosła jedynie do 5,9 mln wyświetleń, a w drugim pełnym tygodniu serial odtworzono ponownie 3,4 mln razy. Produkcja na liście najpopularniejszych seriali utrzymywał się tylko przez cztery pierwsze tygodnie.