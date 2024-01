Metal Gear Solid Remake wciąż powstaje. Gra ma rzekomo trafić wyłącznie na PS5

Areajugones ponownie podkreśliło również, że prace nad Metal Gear Solid Remake mają trwać już od kilku lat, a sam tytuł zmierza na PlayStation 5. Wspomniana redakcja niedawno ujawniła, że God of War: Ragnarok otrzyma DLC. Nieco później – w trakcie The Game Awards 2023 – doczekaliśmy się natomiast zapowiedzi God of War Ragnarok: Valhalla. Niewykluczone więc, że serwis i tym razem podzielił się sprawdzonymi informacjami.

Na koniec przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Konami niestety nie ujawniło, kiedy możemy spodziewać się premiery. Zgodnie z zapowiedziami remake trzeciej odsłony serii Metal Gear Solid doczeka się polskiej wersji językowej.