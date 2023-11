God of War Ragnarok otrzyma fabularny dodatek? Zapowiedź gry coraz bliżej

Teraz hiszpańska strona AreaJuhones powołując się na swoje anonimowe źródła z Sony, twierdzi, że dodatek do God of War Ragnarok rzeczywiście powstaje, a co więcej zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku. Najlepszą do tego okazją będzie The Game Awards, które zaplanowane jest na 7 grudnia.

Rozszerzenie do God of War Ragnarok może przynieść dużą zmianę w postaci głównego bohatera. Tym razem możemy nie sterować Kratosaem, ale Atrusem, który w zakończeniu gry wyrusza na poszukiwanie reszty ocalałych Gigantów.