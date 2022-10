Call of Duty: Modern Warfare 2 na nowym zwiastunie rozgrywki

W sieci pojawił się nowy zwiastun rozgrywki nadchodzącej gry Call of Duty: Modern Warfare 2.

Już niedługo – za nieco ponad dwadzieścia dni – odbędzie się premiera gry Call of Duty: Modern Warfare 2. Z tej okazji studio Infinity Ward postanowiło przypomnieć o zbliżającym się debiucie poprzez udostępnienie nowego zwiastuna rozgrywki; jak nietrudno się domyślić, jest sporo strzelania.

Pamiętajmy, że po złożeniu zamówienia przedpremierowego otrzymamy wcześniejszy dostęp do kampanii, która zostanie udostępniona 21 października. Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Modern Warfare 2 ma zadebiutować na rynku 28 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.