Melania Trump otrzyma swój film dokumentalny. Nakręci go powracający z niebytu Brett Ratner, twórca Godzin szczytu

Po kilku latach nieobecności w Hollywood wraca Brett Ratner. Reżyser znany z trylogii Godziny szczytu, tym razem podejmie się realizacji dokumentu o Melanii Trump, który powstanie we współpracy z Amazonem. Film ma być „bezprecedensowym, zakulisowym spojrzeniem” na życie pierwszej damy i trzeciej żony Donalda Trumpa, aktualnego prezydenta USA. Premiera kinowa planowana jest na 2025 rok.

Danny Moloshok

Brett Ratner nakręci dokument o pierwszej damie USA

Ratner, który w 2017 roku został oskarżony o molestowanie seksualne w czasie trwania ruchu #MeToo, stanowczo zaprzeczał wszystkim zarzutom, a żadne formalne oskarżenia nie zostały mu postawione. Oskarżenia funkcjonujące w mediach wystarczyły jednak, by jego kariera stanęła w miejscu. Jego próby powrotu do branży, w tym projekt biograficzny o Milli Vanilli z 2021 roku, spotkały się jednak z ostrą krytyką, co zmusiło reżysera do ponownego schowania się w cieniu.