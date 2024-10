Megalopolis po raptem kilku tygodniach w kinie trafi do VOD

Gdy finansowa klapa Megalopolis stała się faktem, los filmu jest już przesądzony, przez co konieczne jest szukanie nowych dróg dystrybucji. Datę premiery cyfrowej filmu już ustalono i będzie to 12 listopada. To niemal dwa miesiące po pierwszym pokazie kinowym, który odbył się 20 września i raptem kilka tygodni po tym, jak film trafił do kin.

Premiera Megalopolis na VOD przypadnie już na 12 listopada

Niestety, wyniki Megalopolis w kinach okazały się dramatycznie słabe. Film zarobił zaledwie ułamek swojego budżetu produkcyjnego, a średnia frekwencja nie przyciągnęła uwagi masowej widowni. Co więcej, produkcja była dystrybuowana w skromnej liczbie kin w całych Stanach Zjednoczonych, co z pewnością przyczyniło się do niskiej widowni. Warto też dodać, że gdy już kopia trafiła do kina, była w większości puszczana do prawie pustych sal.