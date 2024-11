Max z wielką niespodzianką. Aż trzy kinowe hity trafiły na platformę

I takie niespodzianki mogłyby być częściej. Platforma Max dodała do swojej biblioteki trzy tegoroczne kinowe hity. Oprócz takich klasyków, jak Peggy Sue wyszła za mąż, Pocałunek wampira, czy ubiegłorocznej premiery platformy Hulu, czyli Quiz Lady, do serwisu trafiły nowe produkcje prosto z kin. Właśnie dzisiaj wszyscy subskrybenci Maxa mogą obejrzeć Twisters, Bad Boys: Ride or Die oraz Susza 2: Force of Nature.

Max – Twisters, Bad Boys: Ride or Die i Susza 2: Force of Nature wielkimi premierami platformy

Ze wspomnianych trzech filmów najwięcej zarobiła czwarta część Bad Boys, która na świecie zgarnęła aż 404,4 milionów dolarów. Film zebrał pozytywne opinie od recenzentów i krytyków, mogąc pochwalić się kolejno 65% oraz aż 97% pozytywnych opinii.