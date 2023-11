Max z kolejnymi szczegółami. Nowa platforma od Warner Bros. postawi na polskie treści

Max z większą liczbą polskich treści

Serwis Wirtualnemedia.pl podał, że w ofercie Max znajdą się również treści sportowe, jak np. nadchodzące igrzyska olimpijskie w Paryżu, do których prawa ma Eurosport. Obok produkcji HBO i Max Original na platformie znajdą się także oryginalne treści z Playera należącego do TVN-u, w tym Skazana i Pati. Mimo to Player ma pozostać dostępny na rynku jako osobna platforma, choć na razie jest to nieoficjalna informacja.

Mam nadzieję, że Max najpełniej odpowie na polskie potrzeby. Jest to platforma, która z jednej strony będzie łączyła to, co najlepsze po stronie globalnej, czyli kontent Warner Bros. Discovery, HBO i tzw. Max Originals, a z drugiej - najlepszy kontent TVN i najlepszy kontent, który razem stworzymy - powiedziała Kieli.

Jednym z celów Max w Polsce jest stawianie na lokalne treści. Po wejściu platformy na nasz rynek możemy spodziewać się więcej rodzimych filmów i seriali, w tym także programów dokumentalnych.

Można do nas przyjść z jednostronnicowm pomysłem na serial czy film i razem zrobimy development, zajmiemy się produkcją i dystrybucją. Można też przyjść z gotowym np. projektem filmowym i rozmawiać o zakupie licencji i o udziale w promocji - powiedział Bogdan Czaja, wiceprezes grupy ds. programowania i operacji.