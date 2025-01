Max z dwoma wielkimi premierami prosto z kina. Oferta na resztę stycznia zaskakuje nowościami

Wydawało się, że oferta Maxa na styczeń nie będzie zbyt bogata w nowości, ale wszystko co platforma miała najlepszego zostawiła na drugą połowę bieżącego miesiąca. Już w najbliższych tygodniach na platformie obejrzymy dwa kinowe hity, w tym jeden, który nieoczekiwanie podbił serca widzów na całym świecie, stając się ogromnym fenomenem. Mowa o kontrowersyjnym It Ends With Us, który doprowadził do sądowego sporu między gwiazdą filmu, Blake Lively, a reżyserem Justinem Baldonim. Produkcja zadebiutowała w kinach w sierpniu ubiegłego roku i po pięciu miesiącach będzie dostępna na platformie Max. Drugą nowością prosto z kin są Wredne liściki, czyli prawdziwa historia o małym angielskim miasteczku, w którym mieszkańcy zaczynają otrzymywać wulgarne wiadomości. Dodatkowo w drugiej połowie stycznia na platformie zadebiutują takie filmy, jak Chłopi, Kot w Butach, Faworyta, Gorzka siedemnastka, W pogoni za szczęściem, a także Jedz, módl się, kochaj.