Matt Damon: bardzo chciałem pracować z Cameronem, ale nie mogłem zostawić swoich przyjaciół na pastwę losu

Matt Damon wyjawił, że odrzucił główną rolę w Avatarze z 2009 roku . Zrobił to, mimo że bardzo chciał zagrać w filmie Camerona. Jednak uznał, że ważniejsze są aktualne zobowiązania. Gwiazdor odrzucił tę rolę pomimo oferty 10% premii od wyniku kasowego filmu, co dałoby aktorowi 250 mln dolarów .

Jestem pewien, że to największe pieniądze, jakie aktor kiedykolwiek odrzucił, wiesz? Miałem kontrakt. Byłem w trakcie kręcenia Bourne'a i wiedziałem, że będę im potrzebny do końca i musiałem doprowadzić wszystko do mety. W przeciwnym razie musiałbym opuścić film trochę wcześnie i zostawić ich trochę na lodzie, a nie chciałem tego robić.