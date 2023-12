Masters of the Air na rewelacyjnym zwiastunie. Dramat wojenny dla Apple TV+ od producentów Kompanii Braci i Pacyfiku

Apple TV+ zaprezentowało drugi zwiastun zapowiadającego się na wielki hit serialu wojennego Masters of the Air, będącego duchowym spadkobiercą Kompanii Braci i Pacyfiku.

Masters of the Air to nowe widowisko z czasów II wojny światowej, za którego produkcją stoi Steven Spielberg i należące do niego studio Amblin. Tym razem poznamy dzieje lotników 100. Grupy Bombowej (Krwawa Setka), którzy przeprowadzają niebezpieczne naloty bombowe na nazistowskie Niemcy, zmagających się z niezwykle trudnymi warunkami panującymi na dużych wysokościach. Będzie to nie lada gratka dla wielbicieli fabularyzowanych opowieści wojennych.

Apple TV+ zaplanowało premierę Masters of the Air na 26 stycznia 2024 roku

Jak zapowiadają twórcy, ich celem jest ukazanie psychologicznej i emocjonalnej ceny, jaką zapłacili ci młodzi mężczyźni, za czyny jakich dokonywali walcząc z Niemcami. Wielu z nich zostało zestrzelonych, wziętych do niewoli, a niektórzy zapłacili też najwyższą cenę i nigdy nie powrócili do swoich rodzin.