Masters of the Air na pierwszym zwiastunie. Duchowy spadkobierca Kompanii braci od Apple TV+

Apple udostępniło pierwszy zwiastun Master of the Air, czyli dziewięcioodcinkowego miniserialu, będącym duchowym spadkobiercą Kompanii Braci i Pacyfiku. Za produkcję odpowiadają Steven Spielberg i Tom Hanks. Scenariusz do serialu napisał John Orloff na podstawie książki Donalda L. Millera.

Master of the Air – zwiastun i data premiery

Master of the Air przedstawi historię żołnierzy z 100. Grupy Bombowej, zwaną Krwawą Setną, którzy przeprowadzili niebezpieczne naloty bombowe na nazistowskie Niemcy. Piloci musieli zmagać się z mroźnymi temperaturami, brakiem tlenu i terrorem walki prowadzonej w powietrzu.