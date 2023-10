Pierwsze zdjęcia z Masters of the Air. Dramat wojenny dla Apple TV+ od producentów Kompanii Braci i Pacyfiku

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z dramatu wojennego Masters of the Air. Za jego produkcję odpowiada słynne trio – Steven Spielberg, Tom Hanks i Gary Goetzman – mające na koncie Kompanię Braci i Pacyfik.

Pierwsze wzmianki o Masters of the Air pojawiły się w 2019 r., przed premierą Apple TV+ a film był zapowiadany jako startowy projekt Apple Studios, stosunkowo nowego wewnętrznego działu produkcji filmowej i telewizyjnej firmy. Jest to godne uwagi w dużej mierze dlatego, że ponownie udało się tu połączyć Stevena Spielberga, Toma Hanksa i Gary'ego Goetzmana jako producentów wykonawczych po tym, jak trio pracowało zarówno przy Kompanii Braci i Pacyfiku. Podobno na produkcję serialu, Apple wydało ponad 200 milionów dolarów.