Marvel’s Wolverine zadebiutuje szybciej, niż myślimy? Zaskakujący termin premiery w sieci

Nguy usunął już wszelkie informacje o Marvel’s Wolverine ze swojego profilu, ale jak dobrze wiemy – w Internecie nic nie ginie, a zrzuty ekranu przedstawiające wspomniane wyżej informacje krążą po sieci . Co ciekawe, wskazany przez artystę termin premiery pokrywa się częściowo z doniesieniami Jeffa Grubba z początku bieżącego roku. Popularny insider informował wówczas, że nowa produkcja Insomniac Games może ukazać się pod koniec 2024 roku , ale jego zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że gra trafi na rynek w 2025 roku.

To jednak nie koniec informacji, którymi Nguy podzielił się na swoim profilu na ArtStation. Miał on najwyraźniej również okazję pracować nad nową grą twórców Days Gone, która wciąż nie doczekała się oficjalnej zapowiedzi. Z informacji zamieszczonych przez wspomnianego artystę wynika natomiast, że kolejna produkcja Bend Studio ma zadebiutować na rynku w 2025 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Wolverine zmierza wyłącznie na konsolę PlayStation 5. Od momentu zapowiedzi gry deweloperzy ze studia Insomniac Games nie podzielili się jednak żadnymi szczegółami oraz materiałami ze wspomnianej produkcji. Zespół był bowiem w pełni skupiony na Marvel’s Spider-Man 2, ale po premierze kontynuacji przygód Człowieka-Pająka sytuacja ta z pewnością ulegnie zmianie.

