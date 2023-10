Marvel’s Wolverine z nowymi szczegółami. Fani Spider-Mana będą zachwyceni

Powyższą wiadomość przekazał Bryan Intihar – dyrektor kreatywny Insomniac Games – w trakcie wywiadu dla podcastu Kinda Funny Games (dzięki VGC). Deweloper poinformował, że zarówno Wolverine, jak i bohaterowie Marvel’s Spider-Man 2 znajdują się na Ziemi 1048. Dlaczego więc popularny Logan nie pojawia się w przygodach Petera Parkera i Milesa Moralesa?

Zdecydowaliśmy się tego nie robić… Chcieliśmy pozwolić zespołowi robić swoje i kto wie, co przyniesie przyszłość, ale teraz pozwólmy im robić to, co do nich należy – odpowiedział Intihar.