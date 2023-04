Marvel’s Spider-Man 2 ukaże się we wrześniu? Insider potwierdza ostatnie plotki

Pod koniec marca jeden z aktorów głosowych ujawnił, że premiera Marvel’s Spider-Man 2 odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Sytuacja do dziś nie doczekała się komentarza zarówno ze strony deweloperów ze studia Insomniac Games, jak i firmy Sony. Niewykluczone jednak, że wspomniane doniesienia faktycznie są zgodne z prawdą. Wskazany przez aktora termin debiutu kontynuacji przygód Człowieka-Pająka został bowiem potwierdzony przez jednego z branżowych insiderów.

Znany insider wspomina o terminie premiery Marvel’s Spider-Man 2

Kilka dni temu poinformowano, że premiera Suicide Squad: Kill The Justice League została opóźniona. Zaistniałą sytuację za pośrednictwem Twittera postanowił natomiast skomentować Jason Schreier. Dziennikarz wymienił kilka czynników, które jego zdaniem miały wpływ na podjęcie decyzji o przesunięciu debiutu produkcji Rocksteady Studios.



W jednym z opublikowanych wpisów Schreier przyznał, że do opóźnienia Suicide Squad: Kill The Justice League mogła przyczynić się również m.in. wrześniowa premiera Marvel’s Spider-Man 2. Insider niestety nie rozwinął myśli i nie podzielił się żadnymi dodatkowymi informacjami. Jest to jednak kolejne źródło, które twierdzi, że produkcja Insomniac Games ukaże się na rynku we wspomnianym terminie.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 5. Obecnie wiadomo jedynie, że nadchodzącą produkcja Insomniac Games ma zadebiutować na rynku jesienią 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja przygód Człowieka-Pająka ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.