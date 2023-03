Marvel’s Spider-Man 2 powalczy ze Starfieldem? Aktor zdradza miesiąc premiery

Już w połowie grudnia Sony poinformowało, że Marvel’s Spider-Man 2 zadebiutuje na rynku jesienią 2023 roku. Do tej pory nie poznaliśmy jednak dokładnej daty premiery kontynuacji przygód Petera Parkera. Niewykluczone jednak, że wspomniana produkcja ukaże się wcześniej, niż mogłoby się wydawać. Jeden z aktorów głosowych postanowił bowiem podzielić się planami japońskiej firmy związanymi z nadchodzącą grą studia Insomniac Games.

Premiera Marvel’s Spider-Man 2 może odbyć się już we wrześniu

Tony Todd – który w drugiej części przygód Człowieka-Pająka wcieli się w postać Venoma – w odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z fanów na portalu społecznościowym Twitter wspomniał o miesiącu premiery Marvel’s Spider-Man 2. Zdaniem aktora nadchodząca produkcja studia Insomniac Games ma zadebiutować na rynku już we wrześniu.



To jednak nie koniec informacji, którymi podzielił się Todd. Aktor zapowiedział bowiem, że Sony szykuje „potężną” kampanię marketingową, która ma rozpocząć się już w sierpniu. Powyższe rewelacje nie doczekały się oczywiście komentarza zarówno ze strony japońskiej firmy, jak i deweloperów ze studia Insomniac Games.



Na doniesienia Todda zareagował jednak Andy Robinson z redakcji VGC. Dziennikarz poinformował, że wskazany przez aktora termin premiery gry Marvel’s Spider-Man 2 pokrywa się z informacjami, które ostatnio otrzymał. Niewykluczone więc, że produkcja Insomniac Games faktycznie zadebiutuje na rynku w tym samym miesiącu co Starfield.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 powstaje wyłącznie z myślą o konsolach PlayStation 5. Jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja zadebiutuje na rynku jesienią bieżącego roku. Zgodnie z zapowiedziami kontynuacja przygód Człowieka-Pająka od Insomniac Games ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.

