Marvel’s Spider-Man 2 pozwala odtworzyć popularnego mema. Świetny easter egg

Premiera Marvel’s Spider-Man 2 dopiero jutro, ale już kilka dni temu mieliśmy okazję zapoznać się z recenzjami najnowszej produkcji studia Insomniac Games. Tymczasem w sieci pojawiły się interesujące nagrania, które ujawniają, że w kontynuacji przygód Człowieka-Pająka można odtworzyć popularnego mema. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wielu fanów Spider-Mana i nie tylko.

W Marvel’s Spider-Man 2 można odtworzyć popularnego mema. Wystarczy znaleźć drugiego Spider-Mana

Mowa tutaj oczywiście o dobrze znanym obrazku, na którym w oryginalnej wersji dwóch Spider-Manów wskazuje na siebie palcami. Swego czasu popularny mem został odtworzony z okazji kampanii promocyjnej filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Nawiązanie do mema pojawiło się też w Spider-Man: Poprzez multiwersum. Teraz – jak się okazuje – będzie można go podziwiać także Marvel’s Spider-Man 2.