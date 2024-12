Marvel Rivals wykorzysta potencjał PS5 Pro. Nadchodząca strzelanka z ulepszeniami

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się nowe wieści związane z nadciągającym Marvel Rivals. Zgodnie z przekazanymi informacjami, darmowa strzelanka ma wykorzystać potencjał nie tylko kontrolera DualSense, ale również PlayStation 5 Pro. Zaczynając jednak od podstawowej wersji konsoli PS5, Marvel Rivals utrzymywać ma stabilne 60 FPS przy rozdzielczości 1440p i wykorzystaniu Lumen Global Illumination i Chaos Destruction na Unreal Engine 5. „Jako gra wieloosobowa o wysokiej intensywności, płynna wydajność zawsze była priorytetem podczas rozwoju” – czytamy na blogu.

Dla graczy o wyższych wymaganiach co do rozgrywki, Marvel Rivals oferuje tryb High Frame Rate Mode działający z szybkością do 120 FPS. Zapewnia on niezwykle płynną rozgrywkę ze zmniejszonym opóźnieniem wejściowym, zwiększając responsywność i precyzję sterowania.