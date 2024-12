Marvel Rivals na premierowym zwiastunie. Już za moment debiut darmowej strzelanki

Tymczasem w sieci ukazał się premierowy zwiastun Marvel Rivals, który zachęca graczy do sięgnięcia po produkcję. Piosenkę przewodnią wykonuje Chrissy Costanza, wokalistka zespołu Against The Current. Jak wynika z treści komunikatu prasowego, od 6 grudnia na platformach streamingowych będziemy mogli posłuchać oficjalnej ścieżki dźwiękowej do gry, natomiast już teraz wystartowała przedsprzedaż winyli na stronie Mutant.

Warto również wspomnieć, że 4 grudnia na oficjalnym kanale Discord zespół Marvel Rivals przeprowadzi specjalną sesję AMA (Ask Me Anything). Gracze będą mogli zadawać pytania deweloperom i zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi strzelanki.