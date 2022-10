Mario + Rabbids Sparks of Hope z kinowym zwiastunem. Czas na kosmiczną przygodę

Tym razem zainteresowani mogą obejrzeć kinowy zwiastun produkcji, który stanowi świetne wprowadzenie do gry. W Mario + Rabbids Sparks of Hope gracze będą mieli okazję wziąć udział w „przygodzie o kosmicznej skali” , podczas której będą musieli powstrzymać Cursę – tajemniczą i złowrogą istotę, która „poszukuje energii, aby kontynuować swoje nikczemne plany, pogrążając galaktykę w chaosie”.

Cursa jest zdeterminowana, aby skonsumować całą energię Sparków, niesamowitych stworzeń powstałych z połączenia Lum i Kórlików i zniszczyć wszystkich, którzy staną na jej drodze. Aby przywrócić porządek w galaktyce i uratować Sparki, Mario, jego przyjaciele i Bowser łączą siły z Kórliczymi bohaterami w tajemniczej podróży przez coraz bardziej zaskakujące planety – czytamy w opisie najnowszego zwiastuna.

Na koniec przypomnijmy, że Mario + Rabbids Sparks of Hope zadebiutuje na konsolach Nintendo Switch już 20 października. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat pierwszej części przygód wąsatego hydraulika i szalonych Kórlików, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Zabawnie i taktycznie – recenzja Mario + Rabbids: Kingdom Battle.