Manor Lords doczekało się kolejnych zmian. Tytuł możemy przetestować w najnowszej wersji beta

Najnowsza wersja Manor Lords nie jest bardzo stabilna, przez co wiele osób skarżyło się na częste crashe programu z grą. Poza instrukcją uruchomienia bety Grzegorz Styczeń poinformował również, że ten problem jest prawdopodobnie skutkiem oprogramowania antywirusowego, które miało usuwać plik .exe potrzebny do prawidłowego funkcjonowania produkcji. Ten problem da się rozwiązać postępując zgodnie z instrukcjami we wpisie.

Przypomnijmy, że Manor Lords zostało wydane we wczesnym dostępie 26 kwietnia 2024 roku wyłącznie na PC. Do 3 lutego tytuł będzie przeceniony na Steamie, dzięki czemu musimy za niego zapłacić 104,99 złotych, zamiast standardowych 149,99 złotych.