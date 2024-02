Manhunt na pierwszym zwiastunie. Tak prezentuje się miniserial kryminalny od Apple TV+

Scenariusz serialu powstał na podstawie bestsellerowej książki non-fiction Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln's Killer. Będzie to składająca się z siedmiu odcinków seria, której premierę zaplanowano na 15 marca. Widzowie najpierw zobaczą dwa epizody, a następnie każdego piątku będzie przybywała kolejna część i tak aż do 19 kwietnia.