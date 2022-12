Mała Syrenka już po pierwszych pokazach. Widzowie chwalą aktorską wersję Disneya

Podczas D23 Expo aktorska wersja Małej Syrenki doczekała się pierwszego zwiastuna. Produkcja od samego początku wzbudza wiele kontrowersji obsadowych, szczególnie powierzeniem tytułowej roli czarnoskórej aktorce. Przyczyniło się to do ogromnego zainteresowania zapowiedzią, która pobiła rekord oglądalności zwiastunów aktorskich remake’ów Disneya. Studio otrzymało kolejny powód do zadowolenia po niedawnych pokazach testowych, po których widzowie byli zachwyceni filmem.

Mała Syrenka będzie kolejnym hitem Disneya?

Jak podał Skylar Shuler, współzałożyciel serwisu TheDisInsider, po pokazach testowych publiczność chwaliła Halle Bailey za dobre wcielenie się w Arielkę, ale show skradła Melissa McCarthy, która zagrała wiedźmę Urszulę. Aktorka wyróżnia się na tle obsady i była najczęściej chwalonym elementem filmu. Widzom podobały się również nowe postacie oraz dramatyczny wątek rodziny księcia Erica.