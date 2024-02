Madame Web to spektakularna finansowa porażka. Pustki na salach we wszystkich krajach

Jeżeli w mijającym już weekendzie ktoś poszukiwał spokoju i chciał odpocząć od innych ludzi, to mógł wybrać się do kina na Madame Web. Film zadebiutował w Ameryce w ponad 4 000 kin, gdzie w premierowy weekend zarobił marne 15,1 mln dolarów, zajmując dopiero drugie miejsce w box office. Przedpremierowe prognozy finansowe dawały superbohaterskiej produkcji od 25 do 35 mln dolarów.

Madame Web – fatalne wyniki finansowe z premierowego weekendu

I ten najniższy próg udało się Madame Web osiągnąć, biorąc pod uwagę pięciodniową premierę. Film pojawił się w niektórych krajach, w tym w Polsce, na Walentynki wypadające w środę. W Ameryce pięciodniowy debiut przyniósł 25,8 mln dolarów i jest to bardzo rozczarowujący wynik, nawet biorąc pod uwagę, że Madame Web jak na superbohaterski film był stosunkowo tani i kosztował „tylko” 80 mln dolarów.