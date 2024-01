Madame Web nie odmieni smutnego losu filmów superbohaterskich. Kiepskie prognozy otwarcia

Czy Madame Web jest idealną propozycją na tegoroczne Walentynki? Sony Pictures uważa, że tak, ale innego zdania są widzowie, którzy nie wybiorą się tłumnie do kina na tę produkcję. Chociaż wytwórnia robi co może, aby zachęcić fanów kina superbohaterskiego do obejrzenia filmu na dużym ekranie, to wysiłki marketingowców zdają się nie przynosić efektu. Według pierwszych prognoz finansowych Madame Web będzie największą porażką ze wszystkich filmów należących do Sony’s Spider-Man Universe.

Madame Web – prognozy box office

Według serwisu Box Office Pro produkcja ma zarobić w premierowy weekend marne 25-35 mln dolarów. Jeszcze gorsze wyniki zaprezentował Deadline, według których Madame Web przez pierwsze sześć dni zarobi w Ameryce ponad 25 mln dolarów.