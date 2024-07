Luto – demo psychologicznego horroru święci tryumfy

SelectaPlay oraz Broken Bird Games ogłosiły, że stand-alone demo gry Luto , zatytułowane „The Choice”, przekroczyło już 250 000 pobrań na platformach PlayStation i PC . Demo zostało stworzone z myślą o fanach horroru, oferując im możliwość doświadczenia klimatu gry oraz jej przerażającej narracji bez ujawniania szczegółów pełnej wersji. Ponad ćwierć miliona graczy miało już okazję zasmakować tego, co przygotowano na premierę gry, zaplanowaną na początek 2025 roku.

Demo „The Choice” jest nadal dostępne do pobrania zarówno na PlayStation Store, jak i Steam.

Unikalne doświadczenie psychologicznego horroru

Luto, rozwijane przez Broken Bird Games, to pierwszoosobowa narracyjna gra w klimacie psychologicznego horroru, w której gracze wcielają się w osobę żyjącą w rozpaczy, niezdolną do opuszczenia swojego domu. Próbując znaleźć wyjście, przemierzają różnorodne ścieżki, które wystawiają ich zmysły na próbę i odkrywają przed nimi nieopowiedziane wcześniej lęki i fobie. W grze spotkamy się z takimi tematami, jak ból po stracie bliskiej osoby, horror wynikający z niepewności oraz ciemność kryjąca się za lękami i depresją.

Luto pozwala graczom wejść w tajemniczy świat pełen sekretów do odkrycia i wyzwań do pokonania. Rozgrywka wymaga od graczy odróżniania faktów od fikcji, co nie będzie łatwym zadaniem. Gra obiecuje unikalne doświadczenie horroru środowiskowego i sensorycznego, gdzie gracze będą musieli zmierzyć się z licznymi fobiami.

Premiera na początku 2025 roku

Premiera pełnej wersji Luto zaplanowana jest na początek 2025 roku. Gra będzie dostępna w cyfrowych sklepach na platformy PC via Steam, PlayStation oraz Xbox.

Luto to obietnica głębokiego zanurzenia w psychologicznym horrorze, gdzie każda decyzja ma znaczenie, a każda ścieżka prowadzi do nowych odkryć. Dzięki wyjątkowej atmosferze i starannie zaprojektowanej narracji, gra ma szansę przyciągnąć zarówno miłośników horrorów, jak i fanów gier narracyjnych.