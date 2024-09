Lore Geek: Legendy i mity - wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla fanów RPG

Ale to nie wszystko! Podczas wydarzenia czekają na Ciebie stolikowe sesje RPG inspirowane mitami oraz tematyczne gry planszowe, które pozwolą Ci przenieść się do świata pełnego magicznych przygód. Chcesz poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć inspirację i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze? Dołącz do nas i odkryj korzyści płynące z mitologii i legend!

Lore Geek: Legendy i mity odbędzie się już 29 września, czyli w najbliższą niedzielę w H.4.0.S przy ul. Marszałkowska 64 w Warszawie. Wydarzenie będzie miało miejsce w godzinach 12:00-22:00. Wstęp kosztuje 20 zł (płatność na miejscu przy barze).

Program wydarzenia:

“Potęga mitu. Struktury dla scenarzystów, pisarzy i mistrzów gry” (g. 12.00-13.00)

Prelegent: Tomek Frejtag. Storyteller, edukator, pedagog i mistrz gry. Autor scenariuszy, aktywizujących metod i publikacji: “Powrót do przeszłości. Gry fabularne w działalności instytucji kultury” (2021), “Teatr przy stole. RPG z dorosłymi 65+” (2023), “Opowieści niesamowite. Gry fabularne dla każdego” (2024).

Podczas prelekcji przyjrzymy się związkowi mitologii z tworzeniem angażujących narracji. Porozmawiamy o tym, jak legendy i mity mimo upływu czasu tak dobrze wpisują się we współczesne historie. Na konkretnych przykładach z literatury, kinematografii i gier pokażemy struktury, dzięki którym mamy do czynienia z niezapomnianymi dziełami.

“Z południcą mu do twarzy, czyli ile słowiańskości w Wiedźminie” (g. 13.00-14.00)

Prelegent: Jakub Zapała z Copernicus Corporation. Redaktor naczelny linii wydawniczej i tłumacz The Witcher RPG, historyk, wieloletni mistrz gry i autor gry “Dwory Końca Świata”.



Uniwersum wiedźmina jest nadzwyczaj swojskie. Na kartach książek napotykamy wiele nazw, które mówią nam coś od razu: strzyga, Dolna Posada, diaboł, południca… wszystko to brzmi „po naszemu”, a słowiańskość wydaje się bić z kart książek. Jednak jeśli bardziej wczytamy się głębiej w opowiadania czy sagę, to dostrzeżemy więcej nawiązań do baśni Andersena, braci Grimm czy nawet filmów Disneya. Sprawę dodatkowo komplikują jeszcze gry oraz seriale, które swobodnie podchodzą do materiału źródłowego. Jak to więc jest? Ile tej słowiańskiej mitologii jest w wiedźmińskim uniwersum? O tym porozmawiamy na tej prelekcji.

“Czy dawna Słowiańszczyzna nadaje się na grę RPG/RTS?” (g. 14.00-15.00)

Prelegent: Michał Łuczyński. Nauczyciel, polonista, bibliotekarz, doktor nauk humanistycznych, autor książek „Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne” (2020), „Mity Słowian. Śladami świętych opowieści przodków” (2022), „Co się zdarzyło w Swarogowie? Mity słowiańskie dla dzieci” (2023).