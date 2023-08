Gamescom 2023: Lords of the Fallen na rozszerzonym zwiastunie fabularnym

Najnowszy materiał promocyjny po raz kolejny zapowiada, że w Lords of the Fallen gracze będą mieli okazję odwiedzić klimatyczny i jednocześnie mroczny świat fantasy . Użytkownicy mogą również liczyć na epickie i wymagające starcia z potężnymi przeciwnikami. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę dobrze i ma szansę podbić serca miłośników gatunku.

Na gamescom Opening Night Live nie mogło zabraknąć polskich akcentów, a jednym z nich jest oczywiście Lords of the Fallen. Premiera nowego action-RPG od CI Games i studia Hexworks zbliża się wielkimi krokami, dlatego nie powinno nikogo dziwić, że twórcy oraz wydawca postanowili zaprezentować swoją produkcję na targach w Kolonii. Tym razem gracze mają okazję zobaczyć rozszerzony zwiastun fabularny zawierający pełną minutę dodatkowych materiałów.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen zmierza na PC, a także na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry zaplanowana jest na 13 października 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi nowego action-RPG od CI Games.