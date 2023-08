Lords of the Fallen – zobacz nowy gameplay z pierwszych 13 minut gry

W sieci pojawił się nowy materiał z rozgrywki z Lords of the Fallen.

Choć do premiery gry Lords of the Fallen pozostało jeszcze dość sporo czasu, studio Hexworks wspólnie z wydawcą CI Games kontynuują regularne podgrzewanie atmosfery wokół produkcji. Niedawno za pośrednictwem oficjalnego kanału portalu IGN na YouTubie udostępniono bowiem nowy gameplay – tym razem z pierwszych 13 minut gry. Materiał możecie oczywiście znaleźć poniżej.

Lords of the Fallen – nowy gameplay

Na samym początku główny bohater przemierza mroczne jaskinie oraz tajemnicze krypty. W międzyczasie walczy on z przeciwnikami (niezbyt wymagającymi, z racji tego, że są to potwory początkowe) z pomocą topora oraz łuku.