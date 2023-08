Lords of the Fallen na nowej rozgrywce. Zobaczcie gameplay ze w świata umarłych

Na początku miesiąca mieliśmy okazję obejrzeć gameplay z Lords of the Fallen, który pokazywał starcie z jednym z bossów. Nieco wcześniej ujawniono również szczegóły na temat wydajności nowego action-RPG od CI Games i Hexworks na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianym tytułem. Do sieci trafiły bowiem kolejne fragmenty rozgrywki z nadchodzącej produkcji skierowanej do fanów gatunku soulslike.

Nowy gameplay z Lords of the Fallen skupia się na prezentacji świata umarłych

Opublikowany przez redakcję IGN gameplay skupia się na prezentacji krainy umarłych o nazwie Umbral. W Lords of the Fallen po śmierci w świecie żywych (Axiom) gracze będą bowiem odradzać się w dokładnie tym samym miejscu we wspomnianym Umbral i otrzymają ostatnią szansę na powrót do grona żyjących. Użytkownicy staną się jednak wówczas celem ataków „przeróżnych piekielnych pomiotów”.